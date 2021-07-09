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Основатель Blackwater, американский бизнесмен Принс хотел создать частную армию в Украине – Time

Статус планов Принса в отношении Украины на данный момент неясен, отмечает Time. Возможно, часть из них еще может быть реализована
Статус планов Принса в отношении Украины на данный момент неясен, отмечает Time. Возможно, часть из них еще может быть реализована
Фото: Miller Center / Flickr

Бывший офицер ВМС США, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов Донбасса. Об этом говорится в материале репортера журнала Time Саймона Шустера 7 июля со ссылкой на семь источников среди высокопоставленных чиновников в США и Украине, а также документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным Time, Принс планировал также построить в Украине завод по изготовлению боеприпасов и создать "вертикально интегрированный консорциум авиационной обороны", который бы конкурировал с "такими, как Boeing и Airbus" и принес $10 млрд доходов и инвестиций.

По меньшей мере, одно из предложений Принса Украине отвечало геополитическим интересам США, пишет Шустер – в консорциум бизнесмена должен был войти украинский завод "Мотор Січ", который производит современные авиационные двигатели, и на который претендуют китайские инвесторы. О планах Принса по поводу завода впервые сообщала Wall Street Journal еще в 2019 году. Бизнесмен отказался от комментариев газете, но подтвердил, что хочет "инвестировать в Украину". Принс "выступил в качестве американской альтернативы, предложив спасти фабрику из лап Китая", говорится в материале Time. 

Издание отмечает, что Принс в 2020 году встречался в Украине с экс-советником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний подтвердил Time, что разговор был, но не стал рассказывать детали.

Time описывает две версии подробных бизнес-планов Принса, которые были в июне 2020 года отправлены официальным лицам в офисе президента Владимира Зеленского. Первый из них предполагал, что для приобретения "Мотор Січ" потребуется $50 млн на покупку миноритарного пакета акций и еще $950 млн долларов на покупку 76% завода. Деньги должны были поступить от Windward Capital, инвестиционного инструмента, который Принс, как сообщается, использовал в прошлом.

Другой бизнес-план для военной промышленности Украины описывал запланированное поглощение "Антонова", государственного производителя самолетов, путем замены его генерального директора руководителем компании экс-нардепа Андрея Артеменко. Он предполагал также ультиматум китайским инвесторам в "Мотор Січ" , которые были бы вынуждены либо согласиться на "немедленную продажу", либо столкнуться с "потерей стоимости".

Еще один элемент бизнес-плана описывал партнерство между разведкой Украины и частной военной компанией Lancaster 6, которая ранее участвовала в делах Принса в Африке и на Ближнем Востоке. Это партнерство, требующее одобрения украинского парламента, позволило бы построить "современный учебный центр" и "предприятие по оказанию специализированных услуг" – завуалированное обозначение частной военной компании, поясняет Time.

По словам собеседников издания, участвовавших в переговорах, сделки были не реализованы, в частности, потому, что украинские власти насторожил выбор Принсом союзников в Киеве – экс-нардепов Андрея Артеменко и Андрея Деркача, которых считают связанными с Россией. Опасения Украины усилились, когда в решающий момент переговоров один из соратников Принса сделал письменное "предложение об участии", которое Новиков, бывший одним из ведущих переговорщиков со стороны Украины, счел попыткой взятки.

Артеменко еще в 2017-м предлагал Трампу "мирный план" для Украины с отменой санкций США против России. В нем предлагалось провести "всеукраинский референдум" о передаче Крыма РФ в аренду на срок до 100 лет. После истории с мирным планом Артеменко лишили гражданства Украины, а в США его допросила команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Сейчас бывший нардеп проживает в основном в США и "называет Принса боссом". Артеменко рассказал, что "работал с Принсом в сфере авиаперевозок, перевозя все – от оружия до вакцин по миру". 

Деркача в США считают "активным российским агентом". Как следует из расследования, Деркач "работал в авиастроении Украины после окончания элитной школы КГБ в Москве". В начале 2010-х, когда Деркач был советником премьер-министра Украины, одной из его задач было развитие авиационной и машиностроительной отраслей экономики страны. Сейчас против Деркача в США введены санкции за вмешательство в выборы. Он под следствием.

Если бы экс-президент Дональд Трамп выиграл на выборах президента США в 2020 году, сделка между Принсом и украинскими властями уже состоялась бы, считает Новиков. Но Трамп их проиграл, и украинское правительство замедлило процесс. В то же время, статус планов Принса в отношении Украины неясен, отмечает Time. Ермак в комментарии журналу говорил в апреле, что частные инвесторы, в том числе Принс и его партнеры, будут приглашены на участие в тендере на участие в "Мотор Січ".

Контекст:

Academi, до февраля 2009 года известная как Blackwater, – американское охранное предприятие (частная военная компания), основанная в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком. У предприятия много подразделений. Academi сейчас является крупнейшей частной военной компанией. ЧВК сначала должна была тренировать полицейских и военных в США, но стала более известной благодаря участию в американских войнах в Афганистане и Ираке, где охраняла дипломатов и политиков. Blackwater нанимали для устранения последствий урагана "Катрина". Также среди заказчиков – частные лица, нефтедобывающие и страховые компании.

В 2007 году бойцы ЧВК устроили стрельбу на площади Бисур в Багдаде якобы для защиты работников Госдепа США, вследствие чего погибли 17 гражданских. В 2014-15 годах четырех членов Blackwater признали виновными и приговорили к заключению от 30 лет до пожизненного. В декабре 2020 года Трамп помиловал бойцов ЧВК.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн. Антимонопольный комитет Украины не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Січі". В Китае санкции назвали "варварским грабежом".

Владимир Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием "Мотор Січ".

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта 2021 года заявил о решении вернуть в государственную собственность "Мотор Січ". Данилов говорил, что речь не идет о "национализации" "Мотор Січі". Предприятие "будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством", говорил он.

20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Січі", сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Теги: авиация, боеприпасы, Андрей Деркач, Мотор Січ, Дональд Трамп, Time, Андрей Артеменко, Частная военная компания, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Игорь Новиков, ЧВК
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