Основатель Blackwater, американский бизнесмен Принс хотел создать частную армию в Украине – Time

Статус планов Принса в отношении Украины на данный момент неясен, отмечает Time. Возможно, часть из них еще может быть реализована Фото: Miller Center / Flickr

По данным Time, Принс планировал также построить в Украине завод по изготовлению боеприпасов и создать "вертикально интегрированный консорциум авиационной обороны", который бы конкурировал с "такими, как Boeing и Airbus" и принес $10 млрд доходов и инвестиций.

SCOOP: Documents Reveal Erik Prince's * 10 Billion Plan to Make Weapons and Create a Private Army in Ukraine https://t.co/mQFxl3BFK3 — Simon Shuster (@shustry) July 7, 2021

По меньшей мере, одно из предложений Принса Украине отвечало геополитическим интересам США, пишет Шустер – в консорциум бизнесмена должен был войти украинский завод "Мотор Січ", который производит современные авиационные двигатели, и на который претендуют китайские инвесторы. О планах Принса по поводу завода впервые сообщала Wall Street Journal еще в 2019 году. Бизнесмен отказался от комментариев газете, но подтвердил, что хочет "инвестировать в Украину". Принс "выступил в качестве американской альтернативы, предложив спасти фабрику из лап Китая", говорится в материале Time.

Издание отмечает, что Принс в 2020 году встречался в Украине с экс-советником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний подтвердил Time, что разговор был, но не стал рассказывать детали.

Time описывает две версии подробных бизнес-планов Принса, которые были в июне 2020 года отправлены официальным лицам в офисе президента Владимира Зеленского. Первый из них предполагал, что для приобретения "Мотор Січ" потребуется $50 млн на покупку миноритарного пакета акций и еще $950 млн долларов на покупку 76% завода. Деньги должны были поступить от Windward Capital, инвестиционного инструмента, который Принс, как сообщается, использовал в прошлом.

Другой бизнес-план для военной промышленности Украины описывал запланированное поглощение "Антонова", государственного производителя самолетов, путем замены его генерального директора руководителем компании экс-нардепа Андрея Артеменко. Он предполагал также ультиматум китайским инвесторам в "Мотор Січ" , которые были бы вынуждены либо согласиться на "немедленную продажу", либо столкнуться с "потерей стоимости".

Еще один элемент бизнес-плана описывал партнерство между разведкой Украины и частной военной компанией Lancaster 6, которая ранее участвовала в делах Принса в Африке и на Ближнем Востоке. Это партнерство, требующее одобрения украинского парламента, позволило бы построить "современный учебный центр" и "предприятие по оказанию специализированных услуг" – завуалированное обозначение частной военной компании, поясняет Time.

По словам собеседников издания, участвовавших в переговорах, сделки были не реализованы, в частности, потому, что украинские власти насторожил выбор Принсом союзников в Киеве – экс-нардепов Андрея Артеменко и Андрея Деркача, которых считают связанными с Россией. Опасения Украины усилились, когда в решающий момент переговоров один из соратников Принса сделал письменное "предложение об участии", которое Новиков, бывший одним из ведущих переговорщиков со стороны Украины, счел попыткой взятки.

Артеменко еще в 2017-м предлагал Трампу "мирный план" для Украины с отменой санкций США против России. В нем предлагалось провести "всеукраинский референдум" о передаче Крыма РФ в аренду на срок до 100 лет. После истории с мирным планом Артеменко лишили гражданства Украины, а в США его допросила команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Сейчас бывший нардеп проживает в основном в США и "называет Принса боссом". Артеменко рассказал, что "работал с Принсом в сфере авиаперевозок, перевозя все – от оружия до вакцин по миру".

Деркача в США считают "активным российским агентом". Как следует из расследования, Деркач "работал в авиастроении Украины после окончания элитной школы КГБ в Москве". В начале 2010-х, когда Деркач был советником премьер-министра Украины, одной из его задач было развитие авиационной и машиностроительной отраслей экономики страны. Сейчас против Деркача в США введены санкции за вмешательство в выборы. Он под следствием.

Если бы экс-президент Дональд Трамп выиграл на выборах президента США в 2020 году, сделка между Принсом и украинскими властями уже состоялась бы, считает Новиков. Но Трамп их проиграл, и украинское правительство замедлило процесс. В то же время, статус планов Принса в отношении Украины неясен, отмечает Time. Ермак в комментарии журналу говорил в апреле, что частные инвесторы, в том числе Принс и его партнеры, будут приглашены на участие в тендере на участие в "Мотор Січ".