Политолог: Если из-за дефицита металлолома начнут останавливаться заводы, социальная стабильность на востоке Украины испарится мгновенно

Николай Давидюк: Спекулятивный бизнес с быстрыми деньгами и большими оборотами в стиле "купи-продай" привлекателен для многих молодых политиков во власти Фото: Nick Davydiuk / Facebook

"Государственная поддержка или 2 тыс. металлоломщиков, или 200 тыс. работников горно-металлургического комплекса – выбор, казалось бы, понятен. Если бы ближайшие президентские выборы были не через два года, власть наверняка без лишних разговоров поддержала бы заводы, на которых трудится больше электората. Но до выборов далеко, и это дало шанс на открытую дискуссию в Минэкономики для фирм, зарабатывающих на вывозе из Украины стратегического для металлургии сырья. Спекулятивный бизнес с быстрыми деньгами и большими оборотами в стиле "купи-продай" привлекателен для многих молодых политиков во власти", – считает он.

Эксперт убежден, что главным аргументом для любой власти, которая делает выбор в пользу той или иной отрасли, должны быть зарплаты и налоги.

"Если из-за дефицита вывезенного за рубеж металлолома в Украине начнут останавливать металлургические заводы и увольнять людей, социальная стабильность в восточных областях страны испарится мгновенно. Очевидно, этот политический фактор сыграет серьезную роль при определении позиции правительства в вопросе возможного запрета на вывоз металлолома из Украины", – заявил Давидюк.