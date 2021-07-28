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ПРОИСШЕСТВИЯ

С начала года пиротехники уничтожили около 46 тыс. снарядов – ГСЧС Украины

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За последние сутки пиротехники выявили около тысячи боеприпасов
За последние сутки пиротехники выявили около тысячи боеприпасов
Фото: dsns.gov.ua

Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины за прошедшие сутки, 26 июля, выявили 929 боеприпасов. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Всего с начала года пиротехнические подразделения изъяли и уничтожили 45 тыс. 940 взрывоопасных предметов, в том числе, 380 авиационных бомб.

26 июля в Житомирской области уничтожили 29 боеприпасов времен прошлых войн, их нашли в селе Красноборка искатели металлолома.

"Специалисты ГСЧС идентифицировали их как 21 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 4 артснаряда калибром 50 мм и еще 4 артснаряд калибром 76 мм", – сообщили в релизе.

В этот же день в Ивано-Франковской области во время уборки территории  в селе Раковчик были обнаружены и уничтожены 27 боеприпасов – минометные мины и ручная граната РГ-42 времен Второй мировой войны.

В Николаевской области на этой неделе было уничтожено 405 артснарядов калибром 45 мм, их нашли при техническом обследовании территории в Первомайском районе.

"Продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. За минувшие сутки подразделениями ГСС на территории Донецкой области обнаружили и изъяли 43 опасных предмета и обследовали  на их наличие 1,35 га территории", – сообщили спасатели.

Пиротехники в Луганской области обследовали 8,2 га территории области, был выявлен 31 взрывоопасный предмет: 25 артиллерийских снарядов, три минометные мины и три гранаты.

Теги: Украина, ГСЧС, боеприпасы, спасатели, граната, разминирование, взрывы, металлолом
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