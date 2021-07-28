С начала года пиротехники уничтожили около 46 тыс. снарядов – ГСЧС Украины

Всего с начала года пиротехнические подразделения изъяли и уничтожили 45 тыс. 940 взрывоопасных предметов, в том числе, 380 авиационных бомб.

26 июля в Житомирской области уничтожили 29 боеприпасов времен прошлых войн, их нашли в селе Красноборка искатели металлолома.

"Специалисты ГСЧС идентифицировали их как 21 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 4 артснаряда калибром 50 мм и еще 4 артснаряд калибром 76 мм", – сообщили в релизе.

В этот же день в Ивано-Франковской области во время уборки территории в селе Раковчик были обнаружены и уничтожены 27 боеприпасов – минометные мины и ручная граната РГ-42 времен Второй мировой войны.

В Николаевской области на этой неделе было уничтожено 405 артснарядов калибром 45 мм, их нашли при техническом обследовании территории в Первомайском районе.

"Продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. За минувшие сутки подразделениями ГСС на территории Донецкой области обнаружили и изъяли 43 опасных предмета и обследовали на их наличие 1,35 га территории", – сообщили спасатели.

Пиротехники в Луганской области обследовали 8,2 га территории области, был выявлен 31 взрывоопасный предмет: 25 артиллерийских снарядов, три минометные мины и три гранаты.