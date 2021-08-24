В Киеве проходит Марш защитников Украины. Трансляция

Видео: UA:Перший / YouTube

Участники марша пройдут колонной от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Это уже третий Марш защитников, впервые его провели в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский заявил, что, в отличие от прошлых лет, военного парада в День Независимости Украины не будет.

Согласно информации на странице организаторов в Facebook, посетить мероприятие намерены не менее 1,8 тыс. человек.

В 2020 году, по подсчетам журналистов, на марш вышли десятки тысяч людей.