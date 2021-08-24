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В Киеве проходит Марш защитников Украины. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

В 13.00 в Киеве начинается Марш защитников Украины, в нем принимают участие ветераны, волонтеры, родственники украинских военных. Общественное ведет трансляцию мероприятия.

Участники марша пройдут колонной от парка Шевченко до Майдана Незалежности. 

Это уже третий Марш защитников, впервые его провели в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский заявил, что, в отличие от прошлых лет, военного парада в День Независимости Украины не будет. 

Согласно информации на странице организаторов в Facebook, посетить мероприятие намерены не менее 1,8 тыс. человек. 

В 2020 году, по подсчетам журналистов, на марш вышли десятки тысяч людей

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. На Майдане впервые с 2018 года прошел военный парад

Теги: военные, ветераны, марш, День Независимости, парад, волонтеры
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