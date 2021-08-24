В Киеве проходит Марш защитников Украины. Трансляция

Участники марша пройдут колонной от парка Шевченко до Майдана Незалежности.
Это уже третий Марш защитников, впервые его провели в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский заявил, что, в отличие от прошлых лет, военного парада в День Независимости Украины не будет.
Согласно информации на странице организаторов в Facebook, посетить мероприятие намерены не менее 1,8 тыс. человек.
В 2020 году, по подсчетам журналистов, на марш вышли десятки тысяч людей.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. На Майдане впервые с 2018 года прошел военный парад.