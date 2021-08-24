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Гордон пожелал, Бацман спела. Журналисты поздравили соотечественников с Днем Независимости. Видео

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Алеся Бацман и Дмитрий Гордон пожелали украинцам и Украине чистого и безоблачного неба над головой
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон пожелали украинцам и Украине чистого и безоблачного неба над головой
Скриншот: gordondmytro / Instagram

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и его жена, главный редактор издания Алеся Бацман поздравили украинцев с Днем Независимости. 24 августа они выложили на странице Гордона в Instagram ролик, на котором оба одеты в национальную одежду: Гордон – в вышиванке с красно-черным узором, Бацман – в вышиванке с крупными разноцветными цветами и в веночке с лентами.

Меньше чем за час видеопоздравление журналистов собрало около 30 тыс. лайков. 

"Уважаемые украинцы! Уважаемые соотечественники! Сегодня 30-я годовщина независимости нашей единственной и любимой страны. Я помню эти дни 30 лет назад. Все было, будто вчера. Тогда мы не осознавали, что такое независимость, что она дает каждому человеку. Но сегодня прекрасно понимаем, что она дает непревзойденное чувство собственного достоинства. Нам бывает сложно, нам бывает тяжело, но мы свободны и потому счастливы", – сказал Гордон.

Он добавил, что украинцы рады гостям, но ненавидят всех, кто приходит в их страну с войной.

"Мы уважаем всех, кто приезжает в нашу страну, чтобы полюбоваться достопримечательностями, памятниками архитектуры, нашими улицами, парками, скверами, площадями. Чтобы полюбоваться нашей прекрасной природой, пообщаться с нашими замечательными людьми. Но мы ненавидим и презираем всех, кто приходит к нам с войной", – подчеркнул Гордон.

Журналист акцентировал внимание, что ни Украина, ни ее граждане никогда не смирятся с потерей территорий и будут отстаивать свою независимость до конца.

"Сегодня нашего Крыма и части нашего Донбасса фактически в составе Украины нет. Но мы никогда с этим не смиримся. И пускай наши враги знают: мы будем стоять до конца за нашу территорию и за нашу свободу. Рідна країно, зі святом! Пусть небо над тобой всегда будет чистым и безоблачным", – пожелал Гордон.

Бацман также обратилась к украинцам, начав свое выступление со слов: "Сегодня душа поет. И сегодня, вместо тысячи слов…" – после чего она исполнила а капелла песню Тараса Петриненко "Україна", которая начинается словами:

Дороги іншої не треба,
Поки зорить Чумацький шлях,
Я йду від тебе і до тебе
По золотих твоїх стежках.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В этот день в Киеве запланирован военный парад и праздничный концерт, который состоится вечером на НСК "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, праздники, День Независимости, независимость, Алеся Бацман, видео, украинцы, поздравление, ролик
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