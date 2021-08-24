Зеленский учредил новый праздник – День украинской государственности

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается... Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси-Украины. И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ", – сказал президент.

Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.