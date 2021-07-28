Мероприятия ПЦУ по случаю годовщины крещения Руси завершились без нарушений. Церковь отказалась от многотысячного крестного хода

ПЦУ в этом году отказалась от многотысячного крестного хода. От Михайловского собора к памятнику князю Владимиру прошли люди, которые собрались в храме Фото: npu.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции.

ПЦУ в этом году отказалась от масштабного крестного хода, рассказал "Радіо Свобода" представитель пресс-службы церкви, священник Михаил Омелян.

Утром в Михайловском соборе началась литургия, которую возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, торжества продолжились у памятника князю Владимиру. По словам Омеляна, от собора к памятнику с предстоятелем ПЦУ отправились верующие, которые пришли сегодня в храм.

Сколько людей приняло участие в этом ходе, ни в ПЦУ, ни в полиции не сообщили, но пресс-служба церкви опубликовала фото мероприятия в Facebook. Судя по снимкам, речь идет о нескольких сотнях человек.