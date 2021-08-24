Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в параде. Обувь была без высоких каблуков. Видео

Возглавил колонну с курсантками начальник факультета, полковник Игорь Шпырко.
Всего сейчас в Вооруженных силах Украины более 31 тыс. женщин-военных, сообщил ведущий трансляции на странице Офиса президента в Facebook.
Курсантки шли по Крещатику в обуви на низком каблуке – изначально военнослужащих готовили к маршу в туфлях на каблуке высотой 7 см. Потом от обуви на высоком каблуке отказались на фоне скандала, который освещали даже международные СМИ.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.
В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад в Киеве. Пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет "Мрія". Также была продемонстрирована военная техника.
Кроме того, в Одессе был морской парад, а в Киеве на Днепре – речной.