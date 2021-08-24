В Киеве во время парада пытался себя сжечь мужчина – полиция

"Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает, он госпитализирован в больницу", – отметили в релизе.

Инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства события и мотивы пострадавшего.