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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве во время парада пытался себя сжечь мужчина – полиция

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В центре Киева 24 августа прошел военный парад
В центре Киева 24 августа прошел военный парад
Фото: Національна поліція України / Facebook

24 августа в центре Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины пытался себя сжечь мужчина 1995 года рождения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает, он госпитализирован в больницу", – отметили в релизе.

Инцидент зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства события и мотивы пострадавшего.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4255071871215218

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве сегодня прошел военный парад.

Теги: Украина, полиция, больница, День Независимости, парад, правоохранители
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