В Киеве после парада облили краской флагшток под КГГА, полиция открыла производство

Свои действия задержанный объяснил тем, что "хотел обратить внимание общества" Фото: kyivcity.gov.ua

Неизвестный мужчина залил красной краской ступеньки, постамент и оставил отпечаток ладони возле таблички "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что нарушитель задержан – это уроженец Запорожской области 1987 года рождения, и краской он облил не только флагшток, но и себя.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Свои действия он пояснил тем, что хотел обратить внимание общества", – говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В КГГА отметили, что после завершения следственных действий возле флагштока коммунальщики отмыли ступеньки и постамент.