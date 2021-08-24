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Видео: ТСН / YouTube

"Лучшие песни независимости". Концерт ко Дню Независимости Украины на Олимпийском. Трансляция

 
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24 августа в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится масштабное музыкальное шоу по случаю Дня Независимости Украины. Концерт под девизом "Лучшие песни независимости" транслирует 1+1.

"Некоторые песни пели еще наши дедушки и бабушки, а под другие – уже танцуют наши дети. Украинская музыка – в нашей ДНК", – говорится на сайте концерта. В нем примут участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них Сергей Бабкин, группа Go_A, Тина Кароль, BRUTTO, DOROFEEVA, Джамала, Олег Винник и другие.

Организаторы обещают, что концерт пройдет "на самой большой технологической сцене, которую в Украине еще не видели", номера артистов будут наполнены хореографией с десятками танцоров, масштабным световым и дрон-шоу. Сцена будет имитировать молекулу ДНК.

В телеверсии организаторы используют искусственный интеллект – взаимодействие зрителя с артистом и графикой онлайн, сообщила режиссер-постановщик шоу Катя Царик телеканалу "Дом". А главный художник по свету рассказал "ТСН", что на концерте задействуют максимум осветительных приборов на одном шоу в истории Украины - 1500

Деньги, вырученные с концерта, пойдут на создание Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Концерт будет длиться три часа и на 98% состоять из песен на украинском языке. Его также будут транслировать на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности. 

Теги: музыка, концерт, День Независимости, Джамала, Brutto, Тина Кароль, НСК Олимпийский, Олег Винник, Сергей Бабкин, Катя Царик, Dorofeeva
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