Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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Лорак с открытыми плечами и Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости

Лорак свое поздравление написала на украинском
Лорак свое поздравление написала на украинском
Фото: anilorak / Instagram

Две украинские певицы, активно строящие свою карьеру в России, Ани Лорак и Светлана Лобода 24 августа практически одновременно каждая в своем Instagram-аккаунте поздравили Украину с Днем Независимости.

"С днем рождения, Украина!" – написала Ани Лорак и приложила к посту свой портрет с оголенными плечами и венком на голове. Меньше чем за час пост 42-летней певицы собрал больше 50 тыс. лайков.

"С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей живут самые счастливые люди!" – пожелала Светлана Лобода. В конце 38-летняя исполнительница написала на украинском "С Днем Независимости, Украина!".

К своему посту она тоже прикрепила свое фото, но в полный рост, на котором позирует в белом платье с оголенной талией. Пост Лободы набрал больше 45 тыс. лайков.

"Но вы в России", – уточнила под постом Лорак пользователь с ником anavishnevskaya6.

"Привет от "вежливых людей", – написал под постом Лободы zaq817zaq.

Контекст:

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30 лет независимости. В Киеве прошел военный парад, а вечером в Национальном спорткомплексе "Олимпийский" состоится праздничный концерт, в котором примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

Теги: Украина, Ани Лорак, День Независимости, Светлана Лобода, певица
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