Лорак с открытыми плечами и Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости

"С днем рождения, Украина!" – написала Ани Лорак и приложила к посту свой портрет с оголенными плечами и венком на голове. Меньше чем за час пост 42-летней певицы собрал больше 50 тыс. лайков.

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"С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей живут самые счастливые люди!" – пожелала Светлана Лобода. В конце 38-летняя исполнительница написала на украинском "С Днем Независимости, Украина!".

К своему посту она тоже прикрепила свое фото, но в полный рост, на котором позирует в белом платье с оголенной талией. Пост Лободы набрал больше 45 тыс. лайков.

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"Но вы в России", – уточнила под постом Лорак пользователь с ником anavishnevskaya6.

"Привет от "вежливых людей", – написал под постом Лободы zaq817zaq.