Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж

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Loboda: Это любовь
Loboda: Это любовь
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda 15 августа на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков со своего концерта в Одессе, который состоялся 14 августа.

"Это любовь", – написала она.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. По информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Loboda 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

Концерт певицы в Одессе 14 августа проходил в клубе Ibiza Beach Club.

Теги: Украина, Одесса, концерт, Светлана Лобода, ВИА Гра, Loboda, певица
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