"Дочка будет красивее мамы", " На вас похожа". Loboda показала старшую дочь

Певица позирует в кадре в золотистом платье с разрезами по бокам, накинув на плечи пиджак. Ее дочь одета в белое платье. Образ Евангелины дополнили кроссовки и круглая сумочка с принтом в тон наряда.

"Прилетела к моим девочкам. Так ждала встречи с любимками. Столько всего успела за эту неделю – 10 дней в Киеве пролетели быстро и продуктивно. Я презентовала песню, сходила на главные радиостанции Украины, записала новый сингл и сняла на него клип. Как вам моя скорость?" – подписала фото с дочерью артистка.

"Дочка, видимо, вырастет и будет красивее мамы", – отреагировали на фото поклонники артистки.

"Ева на вас похожа", – отметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)