Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
Новости

"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость билетов на концерт Лободы составляет от 1,3 до 12 тыс. грн
Стоимость билетов на концерт Лободы составляет от 1,3 до 12 тыс. грн
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая с 2017 года живет и работает в РФ, выступит с концертом в Украине – мероприятие запланировано на 14 августа в клубе Ibiza Beach Club (Одесса). Об этом 17 июля говорится в публикации, которая июля размещена на странице клуба в Instagram.

Стоимость билетов составляет от 1,3 до 12 тыс грн. Часть из них уже продана. 

"Она возвращается", – отреагировали на новость пользователи сети. 

"Мышь из норы вылезла", – прокомментировали анонс подписчики страницы.

"За нее еще и платить надо?" – написали в комментариях фолловеры.

"Это лучшая новость, лучшая певица. Будет мощь", – высказались поклонники артистки.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.  В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

С конца 2015 года живет и работает в России. В марте 2017 года певица и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

Как пишет ТСН, в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года на закрытой вечеринке.

Теги: Россия, Украина, Одесса, концерт, Светлана Лобода, скандал, Loboda, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Поздравляем, зайчик наш!" Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом
"Красавчик", "Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Красавчик", "Ого, подкачанный, не ожидал. Голым вас просто не видел". Галкин широко расставил ноги в прыжке на яхте
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Цикорий: польза и вред
Цикорий: польза и вред
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS