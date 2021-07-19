"Она возвращается", "Будет мощь", "Мышь из норы вылезла". Loboda выступит в Украине с концертом

Стоимость билетов составляет от 1,3 до 12 тыс грн. Часть из них уже продана.

"Она возвращается", – отреагировали на новость пользователи сети.

"Мышь из норы вылезла", – прокомментировали анонс подписчики страницы.

"За нее еще и платить надо?" – написали в комментариях фолловеры.

"Это лучшая новость, лучшая певица. Будет мощь", – высказались поклонники артистки.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

С конца 2015 года живет и работает в России. В марте 2017 года певица и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

Как пишет ТСН, в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года на закрытой вечеринке.