Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2021
 
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"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра

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Лобода: У всякого безумия есть своя логика
Лобода: У всякого безумия есть своя логика
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda (Светлана Лобода) 4 июля опубликовала в Instagram несколько фото в откровенном наряде.

"У всякого безумия есть своя логика", – подписала певица снимок.

На фотографиях Лобода предстала в черном боди под пояс и такого же цвета туфлях на высоком каблуке.

"Несите огнетушитель", – прокомментировала softfulll.

"Бесконечные ноги. Ну реально нереальная тропикана-женщина", – добавил osterran.

"Фото не звезды… а lux prostitution", – считает evelinalebed.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома. 

Теги: Светлана Лобода, Loboda
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