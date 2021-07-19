Крапивина публично высказалась о клипе Лободы, выпущенном после их скандального расставания

"Поздравляю Светика с выходом новой работы! Отличный трек! Абсолютный хит! Танцуйте, друзья! И звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное "алло" может изменить жизнь и вернуть то самое родное сердце, без которого ваше, совсем не бьется", – написала она.

"Спасибо, Натик", – отреагировала Loboda на публикацию экс-продюсера.

Контекст:

Крапивина и Лобода сотрудничали с 2010 года. 8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.

14 июня Лобода публично отреагировала на заявление Крапивиной, сказав, что в ее жизни больше не будет продюсеров. "Сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – написала тогда артистка.

16 июля она презентовала видео на трек Allo – композиция стала первой песней в репертуаре Лободы, выпущенной после прекращения отношений с Крапивиной.