Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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Крапивина публично высказалась о клипе Лободы, выпущенном после их скандального расставания

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Лобода и Крапивина сотрудничали с 2011-го по 2021-й год
Лобода и Крапивина сотрудничали с 2011-го по 2021-й год
Фото: natellakrapivina / Instagram

Бывший продюсер проживающей в РФ украинской певицы Loboda (Светланы Лободы) Нателла Крапивина 17 июля в Instagram отреагировала на клип своей экс-подопечной, выпущенный после завершения их сотрудничества.

"Поздравляю Светика с выходом новой работы! Отличный трек! Абсолютный хит! Танцуйте, друзья! И звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное "алло" может изменить жизнь и вернуть то самое родное сердце, без которого ваше, совсем не бьется", – написала она.

"Спасибо, Натик", – отреагировала Loboda на публикацию экс-продюсера.

Контекст:

Крапивина и Лобода сотрудничали с 2010 года. 8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.

14 июня Лобода публично отреагировала на заявление Крапивиной, сказав, что в ее жизни больше не будет продюсеров. "Сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – написала тогда артистка.

16 июля она презентовала видео на трек Allo – композиция стала первой песней в репертуаре Лободы, выпущенной после прекращения отношений с Крапивиной.

Теги: Светлана Лобода, скандал, клип, Loboda, Нателла Крапивина
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