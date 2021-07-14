Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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"Огонь". Loboda развела ноги перед камерой

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Loboda: Нет сил на улыбку... Ведь я танцевала всю ночь
Loboda: Нет сил на улыбку... Ведь я танцевала всю ночь
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda 13 июля разместила в Instagram фото, для которого позировала в белой одежде: брюках, топе и меховом жакете.

Певица запечатлена сидящей на стуле с разведенными в стороны ногами.

"Прошли сутки. Мы закончили съемки в восемь утра... А в 9.30 я была уже в полете, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку... Ведь я танцевала всю ночь. И ты будешь танцевать этим летом
под мой новый трек Allo", – написала она.

Певица анонсировала премьеру клипа на эту песню на 16 июля. Снял ролик для нее украинский режиссер Алан Бадоев.

"Огонь", – отметила подписчица nastay2209.

Контекст:

Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Теги: Светлана Лобода, ВИА Гра, Алан Бадоев, Loboda, певица, ноги
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