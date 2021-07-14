"Огонь". Loboda развела ноги перед камерой

Loboda: Нет сил на улыбку... Ведь я танцевала всю ночь Фото: lobodaofficial / Instagram

Певица запечатлена сидящей на стуле с разведенными в стороны ногами.

"Прошли сутки. Мы закончили съемки в восемь утра... А в 9.30 я была уже в полете, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку... Ведь я танцевала всю ночь. И ты будешь танцевать этим летом

под мой новый трек Allo", – написала она.

Певица анонсировала премьеру клипа на эту песню на 16 июля. Снял ролик для нее украинский режиссер Алан Бадоев.

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"Огонь", – отметила подписчица nastay2209.