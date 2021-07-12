"Все, сухой закон у Светланы закончился". Loboda показала, как проводит время с бокалом

"Между съемками, встречами и показами... Посетила два моих любимых музея в Париже. Музей Франсуа Пино и музей Д'Oрсей", – рассказала она.

Певица запечатлена сидящей с бокалом. Что именно она пьет, исполнительница не сказала. Жидкость в бокале напоминает белое вино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Все, сухой закон у Светланы закончился", – отметила подписчица eto_treskova.