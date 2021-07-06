"Как хорошо, что ты у меня есть". Loboda рассказала о чувствах к мужчине

"Как хорошо, что ты у меня есть. Люблю. Остальное я скажу тебе за шампанским", – написала она.

"Люблю", – ответил ей в комментариях Тетрадзе.

Контекст:

5 июля Бичолле Тетрадзе исполнилось 33 года. С 2014 по 2019 год он был креативным директором итальянского бренда Isabel Garcia. Сейчас возглавляет собственный бренд Bicholla.

Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.