  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео

Loboda: Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать Фото: lobodaofficial / Instagram

"Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу, и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом. Эта маленькая паранойя, которая возвращает тебя к жизни. Это mood video мы сняли буквально за несколько часов до рассвета. Я закрывала глаза и отдавала себя биту новой песни, легко и честно", – прокомментировала ролик на своей странице в Instagram артистка.

Она отметила, что видео снял украинский режиссер Алан Бадоев.

"Большая команда приняла участие в создании музыкального и видеоматериала. Я благодарю каждого участника нашего проекта. Алан, только ты мог в такие сроки создать красоту", – отметила Лобода.

"Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", – прокомментировали трек поклонники певицы.

"Ни о чем", – не оценили трек пользователи сети.

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Видео: LOBODA / YouTube