Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
Новости

"Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Loboda: Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать
Loboda: Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda (Светлана Лобода) 16 июля на своем канале в YouTube презентовала трек Allo – это первая песня артистки после скандального расставания с продюсером Нателлой Крапивиной.

"Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу, и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом. Эта маленькая паранойя, которая возвращает тебя к жизни. Это mood video мы сняли буквально за несколько часов до рассвета. Я закрывала глаза и отдавала себя биту новой песни, легко и честно", – прокомментировала ролик на своей странице в Instagram артистка.

Она отметила, что видео снял украинский режиссер Алан Бадоев.

"Большая команда приняла участие в создании музыкального и видеоматериала. Я благодарю каждого участника нашего проекта. Алан, только ты мог в такие сроки создать красоту", – отметила Лобода.

"Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", – прокомментировали трек поклонники певицы.

"Ни о чем", – не оценили трек пользователи сети.

ВИДЕО
Видео: LOBODA / YouTube
Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С 2010 года певица сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной. С конца 2015 года Loboda живет и работает в России.

8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.

14 июня Лобода публично отреагировала на заявление Крапивиной, сказав, что в ее жизни больше не будет продюсеров. "Сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его", – написала тогда артистка.

Теги: видео, скандал, Алан Бадоев, Loboda, танцы, Нателла Крапивина, трек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
"Это нечто. Есть что посмотреть". Чехова выложила в сеть пикантные фото в прозрачном белье
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
"Видно, что Валерию с вами очень интересно и весело". Джанабаева показала, как они с Меладзе делят домашние обязанности
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
"Силы появляются только в воде". Беременная Осадчая поделилась снимком в купальнике
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS