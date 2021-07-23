"Очень сексуальная красота". Loboda засветила фигуру в мокром прозрачном миниплатье

Исполнительница также погрузилась в воду, засветив фигуру в мокром прозрачном мини-платье.
"Челлендж набирает обороты. А ты уже снял свое видео?" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Очень сексуальная красота", – заявил подписчик shepordd.
17 июля Loboda объявила челлендж.
"Снимай свое видео на мой новый сингл Аllo! Танцуй, веселись , пой", – призвала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.
Клип на трек Аllo можно посмотреть здесь.