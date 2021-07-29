Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны

Авторы сюжета отмечают, что в обязанности охраны входило "отгонять прессу и предупреждать фанатов, чтобы они не прижимались к супер-звезде".
В репортаже показан фрагмент, как охранник рукой закрывает объектив камеры, предупреждая о том, что может ее поломать. Певица в свою очередь отказалась давать интервью журналистам канала, сославшись на то, что они с ней об этом не договаривались.
Отмечается, что Лобода намекнула авторам сюжета, что в ближайшее время состоится ее гастрольный тур по Украине. Прямой цитаты Лободы об этом в репортаже не показано.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
С конца 2015 года живет и работает в России. В марте 2017 года певица и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.
17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. "Я презентовала песню, сходила на главные радиостанции Украины, записала новый сингл и сняла на него клип" – написала артистка.