Loboda во время 10-дневного пребывания в Украине передвигалась в сопровождении охраны

Авторы сюжета отмечают, что в обязанности охраны входило "отгонять прессу и предупреждать фанатов, чтобы они не прижимались к супер-звезде".

В репортаже показан фрагмент, как охранник рукой закрывает объектив камеры, предупреждая о том, что может ее поломать. Певица в свою очередь отказалась давать интервью журналистам канала, сославшись на то, что они с ней об этом не договаривались.

Отмечается, что Лобода намекнула авторам сюжета, что в ближайшее время состоится ее гастрольный тур по Украине. Прямой цитаты Лободы об этом в репортаже не показано.

Скриншот: Новини.LIVE / YouTube