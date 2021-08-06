"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими

"Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста", – сообщила певица.

Она подчеркнула, что по соседству с ней живут русские, которые знают, кем она является.

"А кто подальше немного, они не совсем ориентируются", – отметила певица.

Лобода также рассказала, что ее старшая дочь Евангелина – осенью, вероятно – пойдет в американскую школу, которая расположена неподалеку от ее дома.

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