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30 июля, 2021
 
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"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе

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Лобода в последние годы живет и работает в России
Лобода в последние годы живет и работает в России
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в РФ, 30 июля опубликовала на своей странице в Instagram анонс концерта, который запланирован на 14 августа в одном из одесских клубов.

"Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе", – написала певица.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. Пол информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Канал "1+1" отмечает, что в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года – это был концерт на частной вечеринке.

Теги: Одесса, концерт, Светлана Лобода, скандал, Loboda, певица
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