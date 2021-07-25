"Соскучилась по этому ощущению". Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях

"Сегодня была в гостях у моих Юли и Анатолия. У них в семье появилось такое чудо. Счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этому ощущению... Захотелось снова", – подписала Лобода снимок.

В комментариях Бойко пожелала, чтобы у Лободы родился сын: "Наша любимая! Ждем братика у Евочки и Тилечки".

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