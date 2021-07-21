"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"

Ведущий также показал подписчикам архивное фото, на котором запечатлен ребенком на руках у своего отца.

"Моего папы не стало, когда мне было два с половиной. Он не был святым. Но он был моим отцом. По рассказам мамы, он пропал на какой-то период после моего рождения, да и в роддом приходил один раз и не в лучшем состоянии. Но где-то через год после моего появления изменился, перестал употреблять и превратился в образцового отца семейства. К сожалению это продлилось недолго. Он погиб в драке зимой 86-го года – получил несколько ножевых ранений от друга детства, с которым в свое время занимались нехорошими делами и спустя годы выясняли свои отношения в таком виде. Поэтому я не помню своего отца. Я видел его лишь на фото. Воспоминания не остались в памяти. Знаю, что он был душой компании, и все его любили. И еще он был очень популярен у девушек, короче, красавец. Ну хоть чем-то я в него. Это из хорошего, о плохом не буду. Скажу лишь, что зависимости – это страшно. Поэтому я максимально независим. Я вырос таким, каким вы меня знаете, благодаря маме, бабушке и прабабушке. Короче, безотцовщина", – написал ведущий.

Он признался, что старается не думать о том, получится ли у него стать для новорожденного сына лучшим отцом.



"Себя как папу я уже знаю. Я достойный папа, очень стараюсь им быть. Но раз я написал этот пост, значит я переживаю о том, как это – быть отцом сына. Ведь моя история такая же, как и многих моих друзей, и, уверен, у многих из вас она очень похожа с моей. В разных интерпретациях. Хочу, чтобы у Нила был папа, которым он будет гордится, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю", – подытожил Анатолий Анатолич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)



