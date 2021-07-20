Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года Фото: anatoliyanatolich / Instagram

"Анатолич прямо во время концерта летит в роддом к жене. Рожать", – рассказала ведущая, снимая происходящее на камеру.

На момент публикации этой новости информации о пополнении в семье Анатолия Анатолича не было.

Скриншот: liliia.rebrik / Instagram