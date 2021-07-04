"Всегда на твоей стороне". Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

"Для меня важно, чтобы все знали, как я к тебе отношусь. Как люблю тебя и ценю и за все благодарю. Всегда на твоей стороне. Мог бы написать этот пост и не в день рождения, но пусть появится тут 3 июля", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Также ведущий поделился несколькими трогательными фото с празднования в Instagram Stories.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram



Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram





Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram



Бойко в своем Instagram тоже опубликовала пост в праздник и подвела итоги за год: "Этот год был классным, а следующий будет еще лучше".

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