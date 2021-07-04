"Всегда на твоей стороне". Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

"Для меня важно, чтобы все знали, как я к тебе отношусь. Как люблю тебя и ценю и за все благодарю. Всегда на твоей стороне. Мог бы написать этот пост и не в день рождения, но пусть появится тут 3 июля", – написал он.
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Также ведущий поделился несколькими трогательными фото с празднования в Instagram Stories.
Бойко в своем Instagram тоже опубликовала пост в праздник и подвела итоги за год: "Этот год был классным, а следующий будет еще лучше".
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Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.
Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).
24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.