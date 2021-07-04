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04 июля, 2021
 
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"Всегда на твоей стороне". Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

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Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года
Фото: yulattt / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 3 июля в Instagram поздравил свою супругу Юлию Бойко с днем рождения.

"Для меня важно, чтобы все знали, как я к тебе отношусь. Как люблю тебя и ценю и за все благодарю. Всегда на твоей стороне. Мог бы написать этот пост и не в день рождения, но пусть появится тут 3 июля", – написал он.

Также ведущий поделился несколькими трогательными фото с празднования в Instagram Stories.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram


Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Бойко в своем Instagram тоже опубликовала пост в праздник и подвела итоги за год: "Этот год был классным, а следующий будет еще лучше".

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.

Теги: Анатолий Анатолич, Юлия Бойко
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