Жена украинского ведущего Анатолия Анатолича Юлия Бойко (Юла) находится на 20-й неделе беременности.

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в 2010 году Фото: yulattt / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом. Об этом он сообщил 24 февраля в Instagram, обнародовав семейный снимок, на котором его жена Юлия Бойко (Юла) запечатлена с округлившимся животом.

"На этом фото нас пятеро. Заметили?" – подписал он публикацию.

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Супруга ведущего на своей странице в Instagram с помощью хештега отметила, что находится на 20-й неделе беременности.

"Все самое лучшее, что с нами происходило, связано с рождением детей! Совсем скоро нас будет пять! Мы сильно счастливы", – сообщила Бойко.

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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – собственница PR-компании Yula. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).