"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф

Четыре месяца назад в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича появился щенок породы бульмастиф.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 29 декабря разместил в Instagram совместное фото со своим новым питомцем – собакой по кличке Айза породы бульмастиф.

"Сегодня Айзе четыре месяца. Весит уже почти 20 [кг]. Сегодня съела штаны нашей дочери Алисы. Не скажу, что все под контролем, но в целом пока держимся", – написал он.

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В ноябре 2020 года Анатолий Анатолич познакомил подписчиков с Айзой. По словам ведущего, когда собака вырастет, то будет весить около 50 кг.