"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын Фото: anatoliyanatolich / Instagram

"Не знаю, как выразить свои эмоции в нескольких предложениях. Я счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две обожаемые, умные и красивые дочери, я в ожидании третьего ребенка, да еще и сына! Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки. Сегодня ты в очередной раз довел меня до слез счастья. Признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей", – написала супруга ведущего.

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Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram сообщил, что марку автомобиля выбирал в честь будущего сына.

"Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Еще неделю – и мы многодетные родители", – написал ведущий.

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