Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
Новости

"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко вскоре в третий раз станут родителями у них родится сын
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич подарил беременной супруге Юлии Бойко Mercedes. Об этом она сообщила 13 июля в Instagram, разместив серию снимков, сделанных на фоне белого внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, капот которого перевязан черным бантом.

"Не знаю, как выразить свои эмоции в нескольких предложениях. Я счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две обожаемые, умные и красивые дочери, я в ожидании третьего ребенка, да еще и сына! Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки. Сегодня ты в очередной раз довел меня до слез счастья. Признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей", – написала супруга ведущего.

Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram сообщил, что марку автомобиля выбирал в честь будущего сына.

"Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Еще неделю – и мы многодетные родители", – написал ведущий.

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.

Теги: автомобили, дети, беременность, семья, Анатолий Анатолич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS