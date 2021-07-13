"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото

"Не знаю, как выразить свои эмоции в нескольких предложениях. Я счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две обожаемые, умные и красивые дочери, я в ожидании третьего ребенка, да еще и сына! Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки. Сегодня ты в очередной раз довел меня до слез счастья. Признаюсь, что с такими сюрпризами я готова родить тебе еще парочку детей", – написала супруга ведущего.
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Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram сообщил, что марку автомобиля выбирал в честь будущего сына.
"Gelandewagen, потому что сын. А белый, потому что для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Еще неделю – и мы многодетные родители", – написал ведущий.
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Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.
Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).
24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.