Жена Анатолия Анатолича трогательно призналась ему в любви

"Первая – 2021, беременна сыном. Вторая – 2013, беременна Лолитой. Третья – 2011, беременна Алисой", – подписала снимки Бойко.
В конце поста она добавила: "Года идут, а я люблю тебя все также".
Подписчики отмечают, что, несмотря на прошедшие 10 лет, пара не изменилась.
"И с каждым фото все моложе и красивее", – написала krichakosta.
"Очень вдохновляющее фото. Очень классные. Удачи вам", – оставила комментарий vita_bojko41.
"Созданы друг для друга", – уверена shcherbak2303.
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Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.
Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).
24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.