Жена Анатолия Анатолича трогательно призналась ему в любви

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко вместе больше 10 лет, скоро у них родится третий ребенок Фото: yulattt / Instagram

"Первая – 2021, беременна сыном. Вторая – 2013, беременна Лолитой. Третья – 2011, беременна Алисой", – подписала снимки Бойко.

В конце поста она добавила: "Года идут, а я люблю тебя все также".

Подписчики отмечают, что, несмотря на прошедшие 10 лет, пара не изменилась.

"И с каждым фото все моложе и красивее", – написала krichakosta.

"Очень вдохновляющее фото. Очень классные. Удачи вам", – оставила комментарий vita_bojko41.

"Созданы друг для друга", – уверена shcherbak2303.

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