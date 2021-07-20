Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома

"Мы с Юлой стали родителями в третий раз. Сегодня, 20 июля, в 13.13 у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и еще куча других эпитетов", – написал ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Супруга ведущего Юлия Бойко также опубликовала этот снимок на своей странице в Instagram.

"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква "Л", как у каждого из нас. Имя означает "чемпион". И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", – объяснила выбор имени супруга ведущего.