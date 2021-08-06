Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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"Я подумала, что пришло время". Лобода за день до концерта в Одессе выпустит песню на украинском языке

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Loboda 14 августа выступит в одесском клубе
Loboda 14 августа выступит в одесском клубе
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая строит карьеру в РФ, готовит презентацию клипа к песне на украинском языке под англоязычным названием Vogue. Об этом со ссылкой на представителей певицы 5 августа сообщается в публикации на сайте "Обозреватель".

Премьера ролика, режиссером которого является Инди Хаит, запланирована на 13 августа, а 14-го у артистки запланирован концерт в одесском клубе. По словам Лободы, композиция была написана украинским автором. Его имя не называется. 

"Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – цитирует издание певицу.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. По информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Канал "1+1" отмечает, что в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года – это был концерт на частной вечеринке.

Песня Vogue – не первая композиция на украинском языке в репертуаре певицы. В 2015 году она презентовала трек "Облиш", а в 2013-м записала песню "Кохана".

Теги: Одесса, украинский язык, концерт, Светлана Лобода, Loboda, певица
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