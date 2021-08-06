"Я подумала, что пришло время". Лобода за день до концерта в Одессе выпустит песню на украинском языке

Премьера ролика, режиссером которого является Инди Хаит, запланирована на 13 августа, а 14-го у артистки запланирован концерт в одесском клубе. По словам Лободы, композиция была написана украинским автором. Его имя не называется.

"Я подумала, что пришло время для этой песни и для этой уникальной и необычной видеоработы", – цитирует издание певицу.