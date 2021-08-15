"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве

"Именно в этой стране мои корни. Именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, мои бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: "Какая красавица, а ведь она наша!" – отметила исполнительница во время концерта, видео опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

Кроме того, артистка анонсировала выступление в Киеве в следующем году.

Видео с выступления артистки постили в Instagram и другие посетившие концерт фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Еvgenia * (@isaevaevgenia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Бужбецкая (@buzhbetskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * ПАРФЮМЕРИЯ * @aromat_ukraine (@klim_y_2018)

Сама Лобода в Instagram Stories поделилась несколькими фото и видео из закулисья.

Фото: lobodaofficial / Instagram



Фото: lobodaofficial / Instagram

