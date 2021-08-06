"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына

"Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", – заявила певица.
Лобода уточнила, что хотела бы еще дважды стать матерью. При этом она не стала называть имени своего любимого человека. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.
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Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.
6 августа 2021 года певица сообщила, что последние два года живет в Европе – Лобода купила на морском побережье недвижимость. Артистка не уточняет, в какой именно стране расположен ее новый дом.