"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына

Loboda: Мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького Фото: lobodaofficial / Instagram

"Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", – заявила певица.

Лобода уточнила, что хотела бы еще дважды стать матерью. При этом она не стала называть имени своего любимого человека. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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