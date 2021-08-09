"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь

10-летняя дочь Лободы осенью будет учиться в американской школе, расположенной в одной из европейских стран Фото: lobodaofficial / Instagram

"У нее есть Zoom, и у нее есть Лена – наша няня, наш педагог, которая занимается с ней каждый день с утра до вечера", – рассказала артистка.

По словам певицы, после того как ее дочь вакцинировалась от коронавируса, она в сентябре пойдет в американскую школу, расположенную рядом с домом. Лобода отметила, что из-за длительного дистанционного обучения у них возникла проблема.

"В силу того, что Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи, она говорит: "Мама мне ужасно не хватает общения со сверстниками". Поэтому она ждет сейчас школу", – рассказала артистка.

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