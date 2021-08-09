"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь

"У нее есть Zoom, и у нее есть Лена – наша няня, наш педагог, которая занимается с ней каждый день с утра до вечера", – рассказала артистка.
По словам певицы, после того как ее дочь вакцинировалась от коронавируса, она в сентябре пойдет в американскую школу, расположенную рядом с домом. Лобода отметила, что из-за длительного дистанционного обучения у них возникла проблема.
"В силу того, что Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи, она говорит: "Мама мне ужасно не хватает общения со сверстниками". Поэтому она ждет сейчас школу", – рассказала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.
6 августа 2021 года певица сообщила, что последние два года живет в Европе – Лобода купила на морском побережье недвижимость. Артистка не уточняет, в какой именно стране расположен ее новый дом.