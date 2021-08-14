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14 августа, 2021
 
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"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом

14 августа в Одессе состоится концерт Лободы
14 августа в Одессе состоится концерт Лободы
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda 14 августа перед своим концертом в Одессе опубликовала в Instagram снимок в ретростиле.

"Считанные часы отделяют нас от такой долгожданной встречи. Одесса, вы готовы? Мы о-о-очень соскучились! Обещаю: сегодня будет жарко", – подписала она фото.

"Чертовски сексуальна", – прокомментировала 7385.natali.

"Ретро", – добавил aubakirov.2019.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Последние годы певица живет и работает в России. В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора "Украинских сенсаций" на "1+1" Александра Дубинского в организации травли на певицу – события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на 8 марта 2017 года.

17 июля 2021 года стало известно, что певица 14 августа выступит с концертом в одесском клубе. 27 июля Лобода сообщила, что последние 10 дней провела в Киеве. По информации журналистов канала Live, артистка передвигалась по украинской столице на черном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Канал "1+1" отмечает, что в последний раз Лобода выступала в Украине в марте 2021 года – это был концерт на частной вечеринке.

Теги: концерт, Светлана Лобода
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