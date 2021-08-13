  Лобода презентовала трек на двух языках – украинском и русском. Аудио

Анонсируя новую композицию, певица в Instagram сообщила, что она записана не только на украинском, но и на русском языке. Русскоязычный вариант композиции также представлен на ее канале в YouTube.

"Сегодняшняя премьера для меня особенная. В ней все немножко впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках – русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия, и я решила объединить их вместе", – сообщила она.

Певица подчеркнула, что вскоре состоится премьера видео на новый трек.

ВИДЕО

Аудио: LOBODA / YouTube