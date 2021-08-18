"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне

Loboda: Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания Фото: lobodaofficial / Instagram

"Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания. Я могу сутки напролет обсуждать костюмы и образы для своих выступлений. Здесь важна каждая деталь, ведь именно сценический образ артиста создает первое ощущение праздника. Наш концерт в Одессе был для меня особенным и очень долгожданным", – написала она.

Певица отметила, что комбинезон, в котором выходила на сцену, приобрела в Париже.

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"Ох, эти ножки! Звездочка-Лободушечка. Третья фотка – крутая!" – заявила подписчица ms_vdd077.

"Ну это разве нормально? Ну как тебя, дорогуша, обозвать? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить!" – написала liubovsorokina1312.