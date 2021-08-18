"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне

"Встреча со зрителем для меня всегда волнительнее свидания. Я могу сутки напролет обсуждать костюмы и образы для своих выступлений. Здесь важна каждая деталь, ведь именно сценический образ артиста создает первое ощущение праздника. Наш концерт в Одессе был для меня особенным и очень долгожданным", – написала она.
Певица отметила, что комбинезон, в котором выходила на сцену, приобрела в Париже.
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"Ох, эти ножки! Звездочка-Лободушечка. Третья фотка – крутая!" – заявила подписчица ms_vdd077.
"Ну это разве нормально? Ну как тебя, дорогуша, обозвать? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить!" – написала liubovsorokina1312.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.
Ее концерт в Одессе состоялся 14 августа.
Loboda – мать двоих дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.
Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.