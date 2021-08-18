"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом

Лорак впервые за семь лет выступила в Украине Фото: anilorak / Instagram

"Мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции!" – написала 42-летняя певица.

На одном из снимков она стоит на сцене на шпильках в полный рост, в белых облегающих шортах с высоким поясом почти под грудь и в таком же топе, стилизованном под бюстгальтер. Концертный костюм вызвал недоумение у некоторых подписчиков Лорак.

"Белый костюм не очень… Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы, как памперс, некрасиво", – написала разочарованная поклонница dasha111___kon111.

"Согласна с вами, хочется слушать красивое пение, а не пялиться в промежность, которая у тебя перед глазами. Зачем это выставлять напоказ?" – удивилась saltykova29.

"Трусы классные, с камушками", – потроллила певицу lenahappy8.

"Блин, ну что за костюм? Красивая женщина, и в памперсе на сцене... Так и смотрится, извините уж", – написала tyunikova_natali.

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