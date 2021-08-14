"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото

"Всем хорошего, уютного вечера в кругу любимых людей", – подписала она фото.

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"Все под Дженнифер Лопес косит", – прокомментировала zo.ya7709.

"Какая шикарная женщина", – добавила zhadyra_altaeva.

"Шикарная королева", – написала olia_inutina.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.