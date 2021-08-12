Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Экс-супруг Ани Лорак отправился на свадьбу с новой девушкой. Кто она?

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Новая пассия Налчаджиоглу ведет Instagram
Новая пассия Налчаджиоглу ведет Instagram
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 10 августа опубликовал в Stories Instagram селфи, сделанное на свадьбе друзей.

На фото Налчаджиоглу и его спутница запечатлены сидящими рядом. Бизнесмен отметил Instagram-страницу девушки на своем фото. 

Фото: muratnalca / Instagram
Фото: muratnalca / Instagram

Еще 8 августа Налчаджиоглу публиковал видео со свадьбы, отметив, что она проходила во Львове.

Судя по названию аккаунта __l_i_l_i_a___, девушку зовут Лилия. В информации указано, что она визажист и обучает макияжу.

Она 8 августа публиковала также фото со свадьбы, на которой была вместе с Налчаджиоглу.

Контекст:

Мурат Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а в конце февраля 2021 года они отдыхали в Буковеле.

В начале марта бывший муж певицы обнародовал в сети совместные снимки с дочерью, показав, как они вместе готовят завтрак.

Ани Лорак вместе с Налчаджиоглу в начале марта засветилась на снимках клипа подопечной российского певца Филиппа Киркорова Натальи Гордиенко.

9 апреля 2021 года экс-супруг Ани Лорк сообщил, что навестил дочь в Москве.

Теги: свадьба, Ани Лорак, Мурат, певица, фото, развод, Мурат Налчаджиоглу, муж, девушка
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