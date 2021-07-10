"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

"Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри. Всем классных выходных", – написала певица.

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"Красотка и богиня", – прокомментировала lysenkok00.

"Вот это бедра", – отметил aleksandrnovikov664.

"Аж челюсть отвисла. Какая Вы клевая", – написала ll_tatyana_al_sl.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.