Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2021
 
Новости

"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

Ани Лорак: Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри
Ани Лорак: Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 9 июля в Instagram поделилась с подписчиками фото в облегающем коротком топе и лосинах.

"Любовь не нужно искать, если она всегда живет внутри. Всем классных выходных", – написала певица.

"Красотка и богиня", – прокомментировала lysenkok00.

"Вот это бедра", – отметил aleksandrnovikov664.

"Аж челюсть отвисла. Какая Вы клевая", – написала ll_tatyana_al_sl.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Ани Лорак, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа ТІК выпустила зажигательную песню про любовь и летний отдых. Аудио
  Группа ТІК выпустила зажигательную песню про любовь и летний отдых. Аудио
"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
"Вот это бедра". Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS