Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
Новости

Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце

Ани Лорак засветила формы
Ани Лорак засветила формы
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в Stories Instagram 9 июля разместила черно-белое фото, снятое в салоне автомобиля

Певица позировала в топе, обтягивающем пышную грудь. Она прикрыла живот рукой, безымянный палец которой украшало массивное кольцо.

Исполнительница никак не стала подписывать снимок.

Фото: anilorak / Instagram
Фото: anilorak / Instagram

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Россия, Ани Лорак, грудь, живот, кольцо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик обнародовала пост по случаю российского праздника
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик обнародовала пост по случаю российского праздника
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Королева трусов!", "Трипер?". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!", "Трипер?". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
Мэнсон добровольно сдался полиции
Мэнсон добровольно сдался полиции
"Посмешище безвкусное!", "Маразм крепчает", "Не позорьте страну". Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос
"Посмешище безвкусное!", "Маразм крепчает", "Не позорьте страну". Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос
В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный
В Киеве стартует международный фестиваль, посвященный оперной диве Евгении Мирошниченко. Вход свободный
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS