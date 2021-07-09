Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце

Певица позировала в топе, обтягивающем пышную грудь. Она прикрыла живот рукой, безымянный палец которой украшало массивное кольцо.

Исполнительница никак не стала подписывать снимок.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.