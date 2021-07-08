"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой

Дантес и Дорофеева живут в браке шесть лет Фото: vladimirdantes / Instagram

"Шесть лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остается 5 августа! Это день нашего знакомства", – признался музыкант.

Он отметил, что, тем не менее, не может обойти дату свадьбы.

"Вытерпеть меня четыре года и потом сказать "Я согласна". Ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23–27 я был прям конченым", – признался он.

Dantes поблагодарил жену за годы совместной жизни.

"Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!" – написал он.

Дантес обнародовал подборку снимков с женой.

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