"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой

"Шесть лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остается 5 августа! Это день нашего знакомства", – признался музыкант.
Он отметил, что, тем не менее, не может обойти дату свадьбы.
"Вытерпеть меня четыре года и потом сказать "Я согласна". Ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23–27 я был прям конченым", – признался он.
Dantes поблагодарил жену за годы совместной жизни.
"Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!" – написал он.
Дантес обнародовал подборку снимков с женой.
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Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) и Надя Дорофеева (Dorofeeva) поженились 8 июля 2015 года. Детей у пары нет.
Дантес начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно.
Дорофеева стала известна как участница дуэта "Время и Стекло". После распада группы в 2020 году строит карьеру сольно.