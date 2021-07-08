Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой

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Дантес и Дорофеева живут в браке шесть лет
Дантес и Дорофеева живут в браке шесть лет
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) опубликовал в Instagram 8 июля пост, посвященный шестой годовщине свадьбы с певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой).

"Шесть лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остается 5 августа! Это день нашего знакомства", – признался музыкант.

Он отметил, что, тем не менее, не может обойти дату свадьбы.

"Вытерпеть меня четыре года и потом сказать "Я согласна". Ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23–27 я был прям конченым", – признался он.

Dantes поблагодарил жену за годы совместной жизни.

"Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!" – написал он.

Дантес обнародовал подборку снимков с женой.

Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) и Надя Дорофеева (Dorofeeva) поженились 8 июля 2015 года. Детей у пары нет.

Дантес начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно.

Дорофеева стала известна как участница дуэта "Время и Стекло". После распада группы в 2020 году строит карьеру сольно.

Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, фото, Dantes, живот, Dorofeeva
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