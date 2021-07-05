Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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"Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях

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Валерий Меладзе (слева) настаивает, что обвинения в адрес Константина о недостойном поведении по отношению к женщине абсолютно беспочвенны
Валерий Меладзе (слева) настаивает, что обвинения в адрес Константина о недостойном поведении по отношению к женщине абсолютно беспочвенны
Фото: meladzevalerian / Instagram

Никаких непристойных предложений композитор и продюсер Константин Меладзе певице Ани Лорак не делал. Об этом его брат, певец Валерий Меладзе, заявил 5 июля в интервью ведущей Ксении Собчак в ее YouTube-проекте "Осторожно: Собчак".

"Он не делал ей никаких непристойных предложений. Этого просто быть не могло. Ни ситуация такая не складывалась, ни желания у него не было. Скажу честно, мы обсуждаем иногда девушек, которые нам нравятся. Она никоем образом не входила в сферу его интересов", – заявил Валерий Меладзе.

56-летний певец убежден, что если Лорак спросить, зачем она сказала то, что сказала о Константине – она внятно не ответит.

"Она сама не сможет объяснить вообще, к чему она все это ляпнула. И я вообще не понимаю, зачем", – подчеркнул Меладзе.

Он предположил, что Лорак обиделась, что в свое время Константин Меладзе сочинил для нее одну песню и больше не продолжил сотрудничество.

"То ли у нее обида какая-то была за то, что он действительно не дал ей свой новый номер телефона и не продолжил с ней работу. Возможно, эта обида заставила ее такое сказать", – предположил Валерий Меладзе.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости"

Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

Константин Меладзе не комментирует заявление Ани Лорак, а Брежнева ранее игнорировала вопросы подписчиков, которые интересовались ее отношением к происходящему, но 10 июня достаточно жестко дала понять, что в обвинения Лорак не верит.

Теги: Ани Лорак, Валерий Меладзе, Константин Меладзе
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