  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях

Валерий Меладзе (слева) настаивает, что обвинения в адрес Константина о недостойном поведении по отношению к женщине абсолютно беспочвенны Фото: meladzevalerian / Instagram

"Он не делал ей никаких непристойных предложений. Этого просто быть не могло. Ни ситуация такая не складывалась, ни желания у него не было. Скажу честно, мы обсуждаем иногда девушек, которые нам нравятся. Она никоем образом не входила в сферу его интересов", – заявил Валерий Меладзе.

56-летний певец убежден, что если Лорак спросить, зачем она сказала то, что сказала о Константине – она внятно не ответит.

"Она сама не сможет объяснить вообще, к чему она все это ляпнула. И я вообще не понимаю, зачем", – подчеркнул Меладзе.

Он предположил, что Лорак обиделась, что в свое время Константин Меладзе сочинил для нее одну песню и больше не продолжил сотрудничество.

"То ли у нее обида какая-то была за то, что он действительно не дал ей свой новый номер телефона и не продолжил с ней работу. Возможно, эта обида заставила ее такое сказать", – предположил Валерий Меладзе.

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