Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2021
 
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Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу позировал со своей новой девушкой на фоне заснеженных гор.

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Налдчаджиоглу вместе с избранницей отдыхает в горах
Налдчаджиоглу вместе с избранницей отдыхает в горах
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Буковеле вместе со своей избранницей Лилией. Снимком, сделанным во время совместного отдыха, она поделилась 23 февраля на своей странице в Instagram.

Пара позирует в кадре в объятиях друг друга на фоне заснеженных гор. Возлюбленная Налчаджиоглу отметила, что они находятся в Буковеле.

Налчаджиолгу разместил этот же снимок в Instagram Stories.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии.

Теги: Ани Лорак, отдых, Буковель, Мурат Налчаджиоглу
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