Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки

Экс-супругу певицы Ани Лорак Мурату Налчаджиоглу исполнилось 43 года. Бизнесмен поделился в соцсетях праздничными снимками, на которых позирует в обнимку с девушкой.

Налчаджиоглу и Лорак поженились в 2009 году Фото: muratnalca / Instagram

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в компании брюнетки по имени Лилия – совместные праздничные снимки бизнесмен обнародовал на своей странице в Instagram в разделе историй.

Налчаджиоглу отметил девушку с помощью активной ссылки на ее рабочую страницу, где указано, что она работает визажистом.

На фото пара позирует в обнимку друг с другом. Скриншот: muratnalca / Instagram



Налчаджиоглу также разместил в разделе историй фото, на котором запечатлен за рулем авто. По словам бизнесмена, он направляется из Киева в Одессу.

Скриншот: muratnalca / Instagram



Позже на странице Лилии в разделе историй был обнародован снимок, на котором запечатлены мужчина с бородой и женская рука. В качестве геолокации на фото указана Одесса.