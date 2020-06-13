Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в компании брюнетки по имени Лилия – совместные праздничные снимки бизнесмен обнародовал на своей странице в Instagram в разделе историй.
Налчаджиоглу отметил девушку с помощью активной ссылки на ее рабочую страницу, где указано, что она работает визажистом.
Налчаджиоглу также разместил в разделе историй фото, на котором запечатлен за рулем авто. По словам бизнесмена, он направляется из Киева в Одессу.
Позже на странице Лилии в разделе историй был обнародован снимок, на котором запечатлены мужчина с бородой и женская рука. В качестве геолокации на фото указана Одесса.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.
Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.
Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.
31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.
Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.