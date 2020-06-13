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13 июня, 2020
 
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Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки

Экс-супругу певицы Ани Лорак Мурату Налчаджиоглу исполнилось 43 года. Бизнесмен поделился в соцсетях праздничными снимками, на которых позирует в обнимку с девушкой.

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Налчаджиоглу и Лорак поженились в 2009 году
Налчаджиоглу и Лорак поженились в 2009 году
Фото: muratnalca / Instagram

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в компании брюнетки по имени Лилия – совместные праздничные снимки бизнесмен обнародовал на своей странице в Instagram в разделе историй. 

Налчаджиоглу отметил девушку с помощью активной ссылки на ее рабочую страницу, где указано, что она работает визажистом. 

Скриншот: muratnalca / Instagram
На фото пара позирует в обнимку друг с другом. Скриншот: muratnalca / Instagram

Налчаджиоглу также разместил в разделе историй фото, на котором запечатлен за рулем авто. По словам бизнесмена, он направляется из Киева в Одессу.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Позже на странице Лилии в разделе историй был обнародован снимок, на котором запечатлены мужчина с бородой и женская рука. В качестве геолокации на фото указана Одесса. 

Скриншот: muratnalca / Instagram
Герои фото позируют с коктейлями в руках. Скриншот: __l_i_l_i_a___/ Instagram

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.

Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

Теги: Киев, Одесса, Ани Лорак, развод, Мурат Налчаджиоглу
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